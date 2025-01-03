Синоптик Лапчик рассказала о глобальном потеплении и о погоде в Новосибирске

По прогнозам специалистов, январь в Новосибирской области будет более тёплым, чем обычно.

Новый 2025 год начался для жителей Новосибирска с температуры выше климатической нормы — 14-16 градусов тепла. В целом, ушедший год стал для города и региона тёплым, как рассказала в интервью ТАСС Анна Лапчик, начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, с 31 декабря 2024 года ожидалось повышение атмосферного давления, смещение облачности на восток и восстановление антициклона. Именно поэтому температура воздуха была выше нормы.

2024 год в Новосибирске оказался теплым, за исключением февраля и мая, когда было холодно. Анна Лапчик поделилась мнением ученых о том, что климат становится всё более неустойчивым и это связано с глобальным потеплением.

Согласно прогнозу погоды на январь, в Новосибирской области ожидается более теплый месяц, чем обычно.