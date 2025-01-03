Скорая помощь Новосибирска отвечает на звонок за 23 секунды – работу нового единого контура обслуживания оценили в областном правительстве

В первые дни наступившего 2025 года стало известно об итогах работы инновационной единой диспетчерской службы. После объединения станции скорой медицинской помощи Новосибирска и шести отделений ответ диспетчера был минимизирован до 23 секунд.

Ранее среднее время ответа диспетчера линии «103» составлял 1 минуту 14 секунд. Однако уже к началу 2025 года этот показатель сократился до 23 секунд.

Эти и другие положительные итоги создания единого контура обслуживания в столице Западной Сибири озвучил глава нашего региона Андрей Травников в ходе анализа работы областных минздрава и минцифры, гласит пресс-релиз.

По его экспертным наблюдениям, система дашбордов, расположенных в кабинете главного врача и в диспетчерской, которую запустили в Новосибирске в ушедшем 2024 году, помогла усилить контроль за почасовым темпом поступления вызовов и их общим количеством.

«За первые сутки 2025-го года среднее время ожидания бригад по таким вызовам составило 16 минут, при нормативе в 20. Благодаря системе дашбордов произошло создание единого диспетчерского центра, в который объединены служба скорой помощи Новосибирска и Мошковского, Колыванского, Коченёвского районов, посёлков Краснообск, Кольцово и города Обь», к доложил губернатору главный врач ГБУЗ НСО «ССМП» Александр Балабушевич.

Отметим, что новая система работает в тестовом режиме, а в ближайшем будущем планируется значительное расширение планшетной системы со спецприложениями, позволяющими врачам скорых оперативно принимать, а диспетчерам – контролировать информацию по принятым вызовам, на все бригады СМП.

«Сиб.фм» ранее писал, как Новосибирске служба скорой помощи стала единой.