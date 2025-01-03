Сумма взяток в Новосибирске за год даже не изменилась

Новосибирские прокуроры рассказали о среднем размере взятки в регионе. Второй год подряд он уверенно держится на сумме 50 тысяч рублей.

В отличие от инфляции и цен на товары и услуги взятки чиновникам нашей области за истекший год остались на прежнем уровне и не превысила 50 000 рублей.

«По итогам 2024 года в Новосибирской области сумма взяток колебалась от 11 тыс. руб. до 96,7 млн рублей. Средняя сумма взяток по сравнению с прошлым годом не изменилась, а предел самой мелкой взятки составил 2 000», гласит сообщение пресс-службы региональной прокуратуры.

При этом, по статданным прокуратуры Новосибирской области, на 83 % выросло число преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взяток должностными лицами). Данную тенденцию эксперты связывают с активизацией деятельности оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов.

Отметим, портал «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске число выявленных взяток в особо крупном размере выросло за год в 15 раз