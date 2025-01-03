Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж

По преданиям, свадьба в декабре является залогом долгой и счастливой семейной жизни.

Свадьба в декабре — это настоящее торжество, наполненное волшебным предновогодним настроением. В этот особенный день к обычным свадебным эмоциям примешивается ощущение чуда и ощущение, что мечта вскоре исполнится.

Согласно легендам, свадьба в декабре — это залог долгой и счастливой семейной жизни. Пары, которые смогли преодолеть суровые зимние морозы и сохранить в душе огонь любви, будут жить в гармонии и достатке.

«МК в Новосибирске» подготовил подборку фотографий декабрьских свадеб в Новосибирске.