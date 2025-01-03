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общество

Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж

Фото: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области

По преданиям, свадьба в декабре является залогом долгой и счастливой семейной жизни.

Свадьба в декабре — это настоящее торжество, наполненное волшебным предновогодним настроением. В этот особенный день к обычным свадебным эмоциям примешивается ощущение чуда и ощущение, что мечта вскоре исполнится.

Согласно легендам, свадьба в декабре — это залог долгой и счастливой семейной жизни. Пары, которые смогли преодолеть суровые зимние морозы и сохранить в душе огонь любви, будут жить в гармонии и достатке.

«МК в Новосибирске» подготовил подборку фотографий декабрьских свадеб в Новосибирске.

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 2

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 3

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 4

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 5

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 6

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 7

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 8

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 9

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 10

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 11

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 12

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 13

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 14

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 15

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 16

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 17

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 18

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 19

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 20

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 21

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 22

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 23

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 24

Фото Свадьбы новосибирцев в декабре 2024 года. Фоторепортаж 25

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Нина Раневская
Журналист

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