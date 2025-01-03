Толоконский, Подгорный, Сулейманов. Кто из новосибирских политиков родился в год Змеи

Сиб.фм выяснил, кто из новосибирских политиков родился в год змеи.

Среди них – помощник бойцам СВО Ростислав Антонов, именитый спортсмен и Олимпийский чемпион Евгений Подгорный и многие другие.

Виктор Толоконский

Родился 27 мая 1953 года

Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, советник главы региона Виктор Толоконский давно известен в политических кругах Новосибирска и столицы.

Ренат Сулейманов

Родился 24 декабря 1965 года

Карьеру начал строить в год Змеи – в далеком 1989 году. Является депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, членом комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании после начала СВО. Состоит в партии КПРФ.

Ростислав Антонов

Родился 17 августа 1977 года

Депутат совета депутатов города Новосибирска в избирательном округе №6. Член постоянных комиссий по градостроительству и по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения. Является независимым депутатом и не входит ни в одно депутатское объединение. Большую поддержку оказывает бойцам СВО.

Александр Мухарыцин

Родился 17 мая 1965 года

Депутат совета депутатов города Новосибирска в избирательном округе №39.

Заместитель председателя постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и член постоянной комиссии по муниципальной собственности, заместитель председателя специальной комиссии по контролю за электронной системой. Тоже активно поддерживает бойцов СВО гуманитарной помощью, активно сотрудничает с Советом отцов

Константин Антонов

Родился 28 сентября 1965 года

С 2020 года является депутатом заксобрания в Новосибирской области.

Работает в комитете по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. В прошлом – журналист, трудился на ГТРК «Кузбасс», готовил репортажи для «Первого канала», в том числе освещал события в Чечне.

Евгений Подгорный

Родился 9 июля 1977 года

С 2020 года является депутатом заксобрания в Новосибирской области. Широко известен не только в политике, но и в спорте. Является Олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике, сейчас помогает молодым талантам реализоваться в данном виде спорта. В Заельцовском раине построен Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.

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