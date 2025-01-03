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проиcшествия

В Алтайском крае спасли туристов из Новосибирска

Фото: МЧС по Алтайскому краю

Инцидент произошел 2 января.

В Алтайском крае на перевале Комарский, который находится недалеко от границы с Республикой Алтай, произошло ДТП с экскурсионным микроавтобусом, в котором находились 20 туристов из Новосибирска. Инцидент произошел вечером 2 января, как сообщает телеграм-канал краевого управления МЧС России.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и представители местных властей. Благодаря администрации района, группа туристов была доставлена в районный центр Алтайское на специальном транспорте.

Оттуда они продолжили свой маршрут на резервном автобусе, предоставленном организатором экскурсии.

Напомним, что появились первые подробности смертельного ДТП на трассе в Новосибирской области.

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Нина Раневская
Журналист

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