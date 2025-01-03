В Новосибирске избежали мусорного коллапса в новогодние праздники

Количество жалоб сократилось на 40%.

В Новосибирской области удалось избежать мусорного коллапса в праздничные дни. Регоператор значительно увеличил объем вывоза отходов, организовав его в два этапа. Ситуация остаётся под контролем специалистов Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что самая большая нагрузка выпала на 30 и 31 декабря 2024 года, а также на 1 января 2025 года. В эти дни АО «САХ» особенно тщательно контролировало работу своих подразделений, отремонтировало специальную технику, составило график дежурств и организовало чаты для взаимодействия с администрациями, перевозчиками и сотрудниками.

В период с 29 по 31 декабря и с 1 по 2 января региональный оператор дважды осуществлял вывоз мусора с контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов, как сообщается в пресс-службе правительства. Для этого на линию дополнительно было выведено 20 единиц спецтехники. Всего на дороги вышло более 300 мусоровозов.

«Пока мы фиксируем единичные жалобы на качество вывоза ТКО в Центральном округе и Октябрьском районе Новосибирска, которые оперативно отрабатываются региональным оператором», — цитирует пресс-служба областного правительства и.о. министра ЖКХ Евгения Назарова.

В целом, количество жалоб сократилось на 40%, как сообщили в пресс-центре правительства Новосибирской области.