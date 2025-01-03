Жители Новосибирска вынуждены платить две цены за килограмм картофеля

Обновлённые данные Новосибирскстата об уровне инфляции и росте цен за год поразили сибиряков.

Традиционно в первых числах нового года Центральный банк, Федеральная служба государственной статистики и Новосибирскстат, как представитель Сибирского региона, публикуют сводную информацию об изменении цен. На её основе вычисляется и прогнозируется предварительный процент инфляции.

В текущий период ожидаемый показатель скорости инфляционных процессов составил от 9,6% до 9,8%, пишет сетевое издание BFM-Новосибирск.

По обновлённым данным Новосибирскстата, за 12 месяцев 2024 года лидерами прироста цены стали некоторые виды продуктов питания:

· картофель подорожал на 106% с 24-х до 50-и рублей за килограмм;

· сливочное масло – на 43 % с 890 рублей за килограмм до 1 275 рублей;

· красная икра с 10 до 13 тысяч рублей за килограмм, то есть на 38,4 %.

Эксперты связывают такую ситуацию с возросшей ключевой ставкой ЦБ.

«Важно понимать взаимосвязь между инфляцией и ключевой ставкой. В нормальной экономической системе ставка обычно опережает уровень инфляции примерно на 1,5%. В России это было так ещё два года назад. Сейчас у нас официальный уровень инфляции составляет 9,5%, а ключевая ставка — 21%. Это говорит о том, что официальная инфляция занижена. Если применить классическую схему расчётов, то реальная инфляция составит около 20%. Потребители подтверждают, что именно так в среднем и выросли цены», пояснил доктор экономических наук Игорь Богер.

Его мнение разделили и простые россияне. По их многочисленным комментариям, фактическая инфляция значительно отличается от официальной.

Напомним, «Сиб.фм» ранее писал о влиянии годовой инфляции на цены в Новосибирске.