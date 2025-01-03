В Новосибирске легендарный контрразведчик Виктор Фролов отметил 100-летний юбилей

Сейчас Виктор Фролов руководит хором.

1 января своё 100-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны, полковник ФСБ в отставке, настоящий легенда советской и российской контрразведки Виктор Иванович Фролов.

Виктор Фролов ушёл на фронт в 1944 году и сражался на Втором Белорусском фронте, принимая участие в освобождении Польши и Германии. После войны он трудился на оборонном заводе, а затем стал контрразведчиком и стоял у истоков формирования управления КГБ по Новосибирской области. Большинство его достижений до сих пор находится под грифом «секретно».

В свои 100 лет Виктор Иванович ведет активный образ жизни и даже руководит хором.

«Более 25 лет вы прослужили в органах безопасности, занимались защитой государственности, защитой России, вы с честью с этим справились. Новое поколение контрразведчиков берет с вас пример. И я уверен, что вы тогда в далеком 45-ом победили. И сейчас мы обязательно дожмем врага и победим», — сказал начальник УФСБ России по Новосибирской области Сергей Сизов.