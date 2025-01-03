В Новосибирске произошло снижение цен на подержанные зарубежные автомобили

Основная причина снижения цен на подержанные автомобили — постепенный износ всего автопарка.

К концу 2024 года в Новосибирской области наблюдается заметное снижение цен на подержанные зарубежные автомобили. Об этом в беседе с РБК Новосибирск рассказал Вадим Маньков, руководитель сектора регионального развития Восток Авто.ру Бизнес.

Среди всех автомобильных брендов китайские автомобили подешевели на 7%. Их средняя цена составляет около двух миллионов рублей.

Стоимость европейских автомобилей также снизилась на 5%, и сейчас их цена составляет около 2,8 миллиона рублей. Корейские автомобили потеряли в цене 8% и теперь стоят около 1,6 миллиона рублей, а японские стали дешевле на 10%, их цена упала до 1,3 миллиона рублей.

По словам Манькова, главной причиной снижения цен на подержанные автомобили является постепенный износ общего автопарка.