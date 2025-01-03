В Новосибирске заметили японских снегирей

Что заставило пташек, похожих на ёлочные игрушки, прилететь в Сибирь выясняют местные орнитологи.

Кочующие урагусы (так называются эти птицы) живут преимущественно в Японии и Корее. Из российских регионов их можно заметить только на Дальнем Востоке.

Однако в новом 2025 году эти пташки, внешне напоминающие наших снегирей, решили посетить сибирские земли. Первые особи были замечены жителями Новосибирска в низких сухих кустах полыни. По мнению местных орнитологов, японские снегири кормятся мелкими семенами крапивы, полыни и лебеды, потому и облюбовали новосибирскую полынь.

С первого взгляда их можно перепутать с ёлочными украшениями, поскольку окрас урагусов очень яркий. По рассказам очевидцев, птичек легко перепутать с заснеженными розами или елочными шарами.

«Их называют длиннохвостым снегирём, но это никакой не снегирь. Урагус относится к роду чечевиц», пояснила автор телеграмм-канала «Птичка на проводе», преподаватель НГУ Людмила Буднева.

Эксперты не исключают, что нынешняя «мягкая» зима могла привлечь этих эффектных птичек в столицу Западной Сибири.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, как страдающие ожирением снегири прилетели в Новосибирск.