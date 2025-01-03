В одном из СНТ Новосибирска ночью загорелось здание

Погибших и пострадавших нет.

В Заельцовском районе Новосибирска в ночь на 3 января произошел пожар в двухэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По информации от ведомства, сигнал о пожаре в СНТ «Сибирский авиатор» поступил на пульт дежурного в 3:15. Спустя 11 минут первые расчёты уже были на месте происшествия. К тому моменту пламя охватило здание площадью 81 кв. м.

В 4:20 пожар был локализован. Спустя 16 минут открытое горение удалось полностью потушить. Здание проливали до 8:05.

На месте происшествия работали четыре единицы техники и 16 сотрудников ведомства.

«Погибших и травмированных нет», – уточнили в пресс-службе МЧС.