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проиcшествия

В одном из СНТ Новосибирска ночью загорелось здание

Фото: тг-канал АСТ-54 black

Погибших и пострадавших нет.

В Заельцовском районе Новосибирска в ночь на 3 января произошел пожар в двухэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По информации от ведомства, сигнал о пожаре в СНТ «Сибирский авиатор» поступил на пульт дежурного в 3:15. Спустя 11 минут первые расчёты уже были на месте происшествия. К тому моменту пламя охватило здание площадью 81 кв. м.

В 4:20 пожар был локализован. Спустя 16 минут открытое горение удалось полностью потушить. Здание проливали до 8:05.

На месте происшествия работали четыре единицы техники и 16 сотрудников ведомства.

«Погибших и травмированных нет», – уточнили в пресс-службе МЧС.

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Нина Раневская
Журналист

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