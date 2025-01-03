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экономика общество

В первые дни нового года Новосибирск «накрыли» новые цены и штрафы

Ru.freepik.com

С 1 января 2025 года в столице Западной Сибири прирос в стоимости проезд в метро и пригородном транспорте, а также бытовая техника, напитки и табачные изделия.

Первые дни наступившего 2025 года обернулись жителям Новосибирска и Новосибирской области неприятными новостями.

· Согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области, подорожали до 40 рублей поездки в метро, пригородных электропоездах и на наземном общественном транспорте.

· Цены на бытовую технику увеличились сразу на 20 %, при этом заметнее всего подорожали холодильники (причина — ужесточение требований Минприроды РФ к ввозу продукции с хладагентами).

· Безалкогольные напитки марок «Черноголовка», «Сады Придонья», «Боржоми» и ряда других производителей подорожают на 9-15 % (сказались повышенные акцизы на сахаросодержащую продукцию).

· Прирос в цене крепкий алкоголь – с 643 до 673 рублей за литр.

· Минимальная розничная цена пачки сигарет выросла со 129 до 135 рублей.

· Техосмотр — почти на 7,5%.

· Штрафы за нарушение ПДД – среднем плюс 500 рублей к действующему размеру.

Отметим, ранее «Сиб.фм» писал о заморозке цен на товары первой необходимости в новосибирских магазинах.

#Новый год #Новосибирск #инфляция #цены на продукты
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Оксана Чешенок
журналист

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