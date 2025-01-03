В Подмосковье обнаружили посылку из Новосибирска с чем-то похожим на СВУ

Персонал вывели из здания.

Как сообщает телеграм-канал Mash, днем 3 января сотрудников почты в пункте Внуково-2 в Подмосковье эвакуировали из-за подозрительного предмета, похожего на СВУ.

По данным телеграм-канала, бандероль с подозрительным предметом была доставлена из Новосибирска.

«Внутри, судя по рентгену, гвозди и провода. Приехавшие сотрудники подтвердили наличие тротила», — пишет телеграм-канал.

Персонал вывели из здания, а специалисты принялись обезвреживать СВУ.

Как позже сообщил телеграм-канал 112, в подозрительной посылке не было обнаружено взрывчатое вещество.