79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
03 января, 20:13
пробки
3/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
03 января, 20:13
пробки
3/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 18:17
проиcшествия

В Подмосковье обнаружили посылку из Новосибирска с чем-то похожим на СВУ

Фото: Mash

Персонал вывели из здания.

Как сообщает телеграм-канал Mash, днем 3 января сотрудников почты в пункте Внуково-2 в Подмосковье эвакуировали из-за подозрительного предмета, похожего на СВУ.

По данным телеграм-канала, бандероль с подозрительным предметом была доставлена из Новосибирска.

«Внутри, судя по рентгену, гвозди и провода. Приехавшие сотрудники подтвердили наличие тротила», — пишет телеграм-канал.

Персонал вывели из здания, а специалисты принялись обезвреживать СВУ.

Как позже сообщил телеграм-канал 112, в подозрительной посылке не было обнаружено взрывчатое вещество.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в