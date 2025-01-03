В пятнадцати школах Новосибирска мигрантские дети не говорят по-русски

В Новосибирске уже пару лет действует специальная программа для учеников-инофонов. В её рамках выяснилось, что на освоение новой языковой среды у таких детей в среднем уходит 6-7 месяцев.

Согласно первым итогам работы программы «Формирование и апробация комплексно-педагогической модели социо-культурной интеграции школьников, не владеющих русским языком, в образовательную среду школы», в пятнадцати школах столицы Западной Сибири выявлены такие ученики.

«В каждом классе в среднем до пяти таких учеников. Это довольно серьезная история, потому что учителей никто не учил, как работать с такими детьми. Все эти 15 школ мы недавно посетили и разговаривали с каждым директором. Ученики-инофоны осваиваются в новой языковой среде в среднем за 6-7 месяцев. Но эти полгода чаще всего проходят в сильном напряжении и стрессе», пояснил нашим коллегам из BFM-Новосибирск кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и методики начального образования НГПУ Надежда Касенова.

По устойчивому мнению эксперта, детьми мигрантов нужно заниматься не только в рамках русского языка, а вести целое психолого-педагогическое сопровождение. И сейчас именно такую программу разрабатывают городской центр образования и здоровья «Магистр», НИСО, НГПУ».

Отметим, что «Сиб.фм» поднимал подобную тему в своём материале.