Впервые за 30 лет вокальной карьеры в новогоднюю ночь певица выступила в зарубежном ресторане, а не на многомиллионную аудиторию россиян.

Новый 2025 год Алла Пугачёва встретила в одном из ресторанов на Кипре. Однако ни широкое чёрное платье, ни шляпа с вуалью, скрывающая лицо, не утаили общей измождённости и изношенности образа некогда цветущей Примадонны.

По комментариям очевидцев в Сети, состояние 75-летней пенсионерки оценивается как «еле живая». Поговаривают, что у стареющей Дивы начались проблемы с сердцем и ногами.

По мнению российского философа Александра Дугина, отсутствие сбежавших звёзд эстрады на традиционном новогоднем «Голубом огоньке» никто не заметил.

«Три молодца на федеральных каналах — Расторгуев, Лепс и Шаман — конечно, лучше Киркорова и Пугачёвой», выразился он в своём телеграмм-канале.

По единодушному мнению россиян, за предательство Пугачёвой нет прощения и расплата уже приходит.

Ранее «Сиб.фм» писал о тех, кто сбежал из России на фоне событий на Украине.