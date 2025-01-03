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общество

Жители Новосибирска смогут увидеть город из ближнего космоса

Сообщество «ВКонтакте» «Роскосмос»

Впервые в новом 2025 году Роскосмос поделился снимками заснеженной столицы Западной Сибири с космической высоты.

Уникальную эстафету зимних фотографий самых крупных городов России запустил Роскосмос. Снимки публикуются на странице компании «ВКонтакте».

«Новый год продолжает охватывать Сибирь! Эстафета перешла в города: Абакан, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Кызыл, Томск», гласит свежий пост в сообществе «ВКонтакте» «Роскосмос».

Напомним, ранее портал «Сиб.фм» сообщал о том, какие изменения претерпит закон о деятельности ГК «Роскосмос».

#Новый год #Новосибирск #роскосмос
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Оксана Чешенок
журналист

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