Жители Новосибирска смогут увидеть город из ближнего космоса

Впервые в новом 2025 году Роскосмос поделился снимками заснеженной столицы Западной Сибири с космической высоты.

Уникальную эстафету зимних фотографий самых крупных городов России запустил Роскосмос. Снимки публикуются на странице компании «ВКонтакте».

«Новый год продолжает охватывать Сибирь! Эстафета перешла в города: Абакан, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Кызыл, Томск», гласит свежий пост в сообществе «ВКонтакте» «Роскосмос».

Напомним, ранее портал «Сиб.фм» сообщал о том, какие изменения претерпит закон о деятельности ГК «Роскосмос».