Жителям Новосибирска рассказали о самых важных запретах в день святителя Петра

Существовало поверье, что сильный снегопад предсказывает богатый урожай в новом году.

В начале января православные верующие вспоминают святителя Петра, митрополита Московского, известного в народе как Петр-полукорм.

В этот день, 3 января, в Русской Православной Церкви отмечается Предпразднство Рождества Христова и вспоминаются десять угодников Божиих, среди которых особое место занимает митрополит Московский и чудотворец, ставший первым московским святителем. Название «Петр-полукорм» связано с тем, что к этому времени скот уже успел съесть половину запасов корма.

На Руси в этот день уделяли особое внимание погодным условиям, полагая, что они могут предсказать погоду на сентябрь. В период поста на столах подавали только постные блюда, исключая рыбу. Хозяйки готовились к празднику, украшали дома и резали скотину и птицу для праздничного стола.

Согласно народным приметам, умывание ключевой водой в этот день считалось важным для укрепления здоровья, в то время как поднимать с земли чужую вещь считалось плохой приметой.

Также верили, что сильный снегопад предвещает богатый урожай в новом году. Об этом пишет «АиФ Новосибирск».