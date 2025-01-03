Жизни 90 сибиряков за один год унесли ДТП – половина из них в черте Новосибирска

Итоги 2024 года подвела Областная Госавтоинспекция.

Согласно обновлённым данным Новосибирской ГАИ, в 2024 году на территории региона произошло более 1 200 ДТП. Их самым печальным итогом стала гибель 90 сибиряков, ещё 1 500 оказались пострадавшими.

Основной причиной такого числа аварий и трагедий на дорогах Новосибирской области эксперты считают недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дорожного полотна. К другим факторам сотрудники ГАИ относят нарушения ПДД. Чаще всего ДТП провоцируют такие водительские промахи, как:

· превышением скорости,

· игнорирование дорожных знаков,

· несоблюдением правил обгона,

· игнорирование использования ремней безопасности.

За истекший год сибиряки нарушили ПДД свыше 5,6 млн раз. На этом фоне Областная Госавтоинспекция вновь призвала жителей нашего региона соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах, особенно в условиях зимнего сезона.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, сколько дорого отремонтировано в Новосибирской области в 2024 году.