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общество

Бастрыкин заинтересовался надписями в Новосибирске, уничижающими русскую нацию

Фото: ТГ-канал "Инцидент Новосибирск"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных неустановленным лицом в подъезде многоквартирного дома в Новосибирской области. В СМИ было распространено видео, на котором запечатлены надписи, уничижающие русскую нацию.

В связи с этим региональным подразделением СК России проводится доследственная проверка. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области, Евгению Долгалеву, возбудить уголовное дело и предоставить доклад по делу.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лица, совершившего противоправные действия.

Информация о надписях появилась в ТГ-канале "Инцидент Новосибирск". Как рассказали новосибирцы, надписи обнаружили в подъезде дома №96/2 на улице Кубовая.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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