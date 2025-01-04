День Рождения Снежной Бабы — новая традиция зимнего Новосибирска!

4 января в разных уголках нашего города лепили снежных баб, пели, танцевали и поздравляли с Днем Рождения зимний символ Новосибирска.

Главной площадкой праздника стал парк "Арена", где прошел массовый фестиваль снежных баб и праздничная программа с участием новогодних игрушек и дискотекА от Снежной Бабы.

Теперь в зимнем календаре Новосибирска стало на одно яркое новогоднее событие больше. Это значит, что у новосибирцев появился еще один повод собраться вместе и поздравить друг друга с Новым годом и наступающим Рождеством!