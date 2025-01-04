Гигантский краб и легендарные рёбрышки на гриле. В Новосибирске опубликован список ресторанов и кафе, открывшихся в 2024 году

Заведения привлекают внимание настоящих гурманов: где-то цены сравнимы с московскими, где-то, напротив, демократичные, «не кусаются».

Сиб.фм рассказывает про заведения общепита, которые успели открыться и удачно закрепиться на рынке в 2024 году. Среди них кухня Италии, Франции, а также морские деликатесы Дальнего Востока.

Кухня Ли



В «Гастрокорте» разместилось китайское бистро, предлагающее домашнюю лапшу, роллы, напитки на разлив. Гостям доступны такие блюда, как Том ям с морепродуктами, жареные бананы с кремом и разнообразные роллы.

«Магадан»

Часть первого этажа бизнес-центра «Манхэттен», расположенного на улице Ленина, теперь занимает это заведение. В зале имеется до 200 мест для посетителей. Аквариумы с живыми морепродуктами, включая гигантского краба, украшают пространство рядом с открытой кухней.

Vietfood Bumbum 2



На улице Фрунзе находится кафе вьетнамской кухни, где предлагают традиционные блюда, различные вариации фо бо, широкий выбор закусок и уникальные напитки. В меню есть жареные роллы с креветочным фаршем, Том ям с креветками и фруктовые чаи с насыщенным ароматом.

Una



Это гастробистро на Ядринцевской, 21 сочетает итальянскую и азиатскую кухни, авторские коктейли и настойки.

Spaten



Ресторан-бар, расположенный в ТРЦ «Галерея Новосибирск», оборудован проектором для трансляции спортивных событий и предлагает пивные десерты, уникальные напитки и домашние колбаски.

Nuts cafe



Эта кофейня на улице Сакко и Ванцетти предлагает завтраки в течение всего дня, блюда с ореховыми акцентами, уникальные десерты и фирменные напитки. Среди эксклюзивных блюд – омлет с крабом, черемуховым сыром, шпинатом и маринованными черри.

Mona Loves Matcha



Заведение на улице Ленина, где можно попробовать завтраки целый день, более 10 видов матчи, церемониальные матча шоты и авторские напитки. В меню также есть стейк из лосося с зеленым гороховым пюре и боул с индейкой, кус-кусом и соусом юдзу.

Мидийное Место

На Красном проспекте расположен ресторан в формате стрит-фуда, где акцент сделан на устрицах, мидиях, особых коктейлях и разливном пиве. Гости отдают предпочтение морским деликатесам.

Krems



Кофейня находится на улице Московской и радует гостей завтраками в течение дня, разнообразными закусками, блинами, десертами и авторскими напитками. Интерьер оформлен в современном стиле с панорамными окнами и молочно-бежевой цветовой гаммой. Посетители могут заказать сырную вафлю с яйцом, беконом и сырным соусом или сырники с кокосом и клубникой.

I Dolci



Кофейня-кондитерская на Военной, 51 предлагает традиционные, ретро и авторские завтраки круглосуточно, а также пиццу, пасту, вафли, игровую зону, детское меню, гастрономические ужины, винное казино и дегустации вин.

Green House



На Большевистской расположена кофейня с авторскими горячими и холодными напитками, специальным меню для детей и разнообразными пирожными моти. Тут можно попробовать латте с арахисовой пастой, капучино соленая карамель, кедровый раф, какао соленая карамель, горячий шоколад и зеленый чай с грейпфрутовым сиропом.

Frank by Баста

На улице Советской расположен мясной ресторан, которым владеет Баста (Василий Вакуленко), в меню – фирменные ребрышки, авторские коктейли и крафтовое пиво.

Fila



Находящаяся в ТЦ Академгородка, это кафе предлагает классические, теплые, премиальные и авторские роллы, поке, вока, бизнес-ланчи и десерты. Гости могут попробовать ролл с лососем, карамельный банановый чизкейк с арахисом, безалкогольное пиво и маракуйя-ванильный лимонад.

Сплетни бар by Anna Asti

Этот бар на Красном проспекте приглашает на танцевальные и караоке-вечеринки. В меню блюда европейской и азиатской кухни, любимые коктейли Анны Asti и вип-комната.

Свобода



На проспекте Академика Сандахчиева в Кольцово расположен панорамный ресторан с европейскими и авторскими блюдами, завтраками и детским меню. В числе предложений – шакшука с томатами и белым йогуртом, жареный сыр в вишневом соусе и свиные ребра в малиновой глазури.

21 этаж



Бар на 21 этаже с панорамной крышей предлагает танцевальные вечеринки и авторские коктейли, вдохновленные «Великим Гэтсби», и привлекает внимание своим интерьером. Преследовать посетителей своим интерьером и кулинарией.

Рестохолл by Универсам

Это проект на Ленина, объединяющий 10 гастрономических корнеров с разнообразными кухнями. Среди предложений – гигантские эклеры с различными начинками, фирменные ребрышки, морепродукты, традиционные пельмени и вареники, вьетнамские супы фо-бо, крафтовое пиво и бабл-ти.

Жерарня

Ресторан в стиле необистро, расположенный на Ленина, предлагает переосмысленные блюда французской, русской и европейской кухни. Здесь подают террин из кролика с черносливом и фисташками, лангустинов фламбе с жемчужным кус-кусом и утку по-эльзасски с тушеной капустой и пивным соусом.

Улицы



На улице Ленина находится крафтовый стрит-бар с интернациональными бургерами, хот-догами и танцевальными вечеринками. В меню можно найти римскую пиццу с вялеными томатами, халапеньо, пепперони, бальзамическим кремом и травами, бургер.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликован список закрывшихся ресторанов и кафе в 2024 году.