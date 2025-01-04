Хиты легендарных групп PLAZMA и Краски. В Новосибирске с фурором проходит новогодняя дискотека 90-х. ОНЛАЙН

Сегодня, 4 января 2025 года, в Новосибирске проходит новогодняя дискотека 90-х в "Локомотив-Арене". Концерт обещает стать настоящим праздником для поклонников музыки девяностых и нулевых годов. На сцену выйдут звезды тех лет: группы PLAZMA, Краски, Тотал, а также ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ, ТУТСИ и другие.

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Обновлено в 20:18. На сцену вышла группа PLAZMA.

Обновлено в 20:15. Леся Ярославская отметила, как много в зале потрясающих мужчин.

"Это Сибирь, детка, тут все мужики — богатыри", — сказала ей в ответ Ирина Ортман.

Обновлено в 20:05. Леся Ярославская рассказала, что группе "Тутси" в 2024 году году исполнилось 20 лет.

"Страшно представить. Какие красивые вы все выросли на наших песнях. Хотя нам самим как будто 20 лет с хвостиком. Сейчас споем песню, которая завирусилась", — отметила Ярославская.

Далее певицы начали исполнять песню "Ты один такой прекрасный".

Обновлено в 20:00. Группа "Тутси" снова вышла на сцену.



"С новым годом, любимый Новосибирск. Вы снова встречаете нас с сюрпризами. Теперь придется зажечь в 10 раз больше!" — сказала Ирина Ортман.





Обновлено в 19:58. Во время сбоя в электричестве солистка группы "Тутси" Ирина Ортман сфотографировалась с несколькими поклонниками.

Обновлено в 19:47. Свет включили, но музыки по-прежнему нет. Зрители поют "Ой, Мороз, Мороз" или в шутку топают ногами, чтобы концерт бстрее продолжился.

Обновлено в 19:43. Пока не было электричества зрители спели гимн России и хиты группы "Король и Шут".

Обновлено в 19:34. На сцену вышла группа "Тутси". При исполнении песни "Чашка капучино" в зале погас свет. Произошел технический сбой, передает корреспондент Сиб.фм.





Ведущий попросил зрителей включить фонари. По его словам, это энергия поклонников погасила свет.

Обновлено в 19:23. В "Локомотив-Арене" собрались несколько сотен новосибирцев. Главные звезды еще не вышли, и пока зрители аплодируют ведущему и танцорам, которые "зажигают" под песню Натали.