Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж

Мальчики обычно наряжались зайчиками, а девочки — снежинками.

Длинные новогодние каникулы — это возможность окунуться в ностальгию. У многих самые тёплые воспоминания связаны с детством, которое пришлось на времена позднего СССР или 90-е годы прошлого века. Именно в эту эпоху Новый год стал самым главным праздником в стране, любимым как взрослыми, так и детьми.

Классические символы Нового года сформировались в 70-х годах прошлого века и до сих пор остаются популярными: украшенная ёлка, шампанское, мандарины, конфеты, салат «Оливье» и телеобращение главы государства.

В детских садах и школах проходили новогодние утренники. Мальчики обычно наряжались зайчиками, а девочки — снежинками. Дети водили хороводы вокруг ёлки и хором звали Деда Мороза и Снегурочку. Ему исполняли стихи, песни и танцы, а в награду получали заветные подарки.

С течением времени новогодние костюмы, персонажи и развлечения стали более разнообразными, но суть праздника осталась прежней.

«МК в Новосибирске» собрал подборку новогодних фотографий СССР.