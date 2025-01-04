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общество

Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж

Фото: МК в Новосибирске

Мальчики обычно наряжались зайчиками, а девочки — снежинками.

Длинные новогодние каникулы — это возможность окунуться в ностальгию. У многих самые тёплые воспоминания связаны с детством, которое пришлось на времена позднего СССР или 90-е годы прошлого века. Именно в эту эпоху Новый год стал самым главным праздником в стране, любимым как взрослыми, так и детьми.

Классические символы Нового года сформировались в 70-х годах прошлого века и до сих пор остаются популярными: украшенная ёлка, шампанское, мандарины, конфеты, салат «Оливье» и телеобращение главы государства.

В детских садах и школах проходили новогодние утренники. Мальчики обычно наряжались зайчиками, а девочки — снежинками. Дети водили хороводы вокруг ёлки и хором звали Деда Мороза и Снегурочку. Ему исполняли стихи, песни и танцы, а в награду получали заветные подарки.

С течением времени новогодние костюмы, персонажи и развлечения стали более разнообразными, но суть праздника осталась прежней.

«МК в Новосибирске» собрал подборку новогодних фотографий СССР.

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 2

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 3

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 4

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 5

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 6

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 7

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 8

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 9

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 10

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 11

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 12

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 13

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 14

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 15

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 16

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 17

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 18

Фото Как новосибирцы отмечали Новый год в СССР. Фоторепортаж 19

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Нина Раневская
Журналист

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