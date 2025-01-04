Март 2024 года: массовый расстрел по мирным жителям и более 500 жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Хронология событий и расследование после теракта.

Вечером 22 марта 2024 года в подмосковном торгово-развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл» произошел теракт, который стал одним из самых трагических событий в России за последние годы.

В настоящее время четыре террориста исполнителя, один из которых жил в Новосибирске, остаются в СИЗО.

Хронология событий

Гости начали собираться на концерт популярной группы «Пикник». Весь торговый комплекс был заполнен посетителями. Около восьми часов вечера четверо вооруженных мужчин вошли в здание через главный вход, после чего открыли огонь по людям, которые находились в холле комплекса и в концертном зале — они безжалостно расстреливали и взрослых, и детей.

После чего террористы начали поджигать здание, используя зажигательные смеси, что вызвало масштабный пожар. Огонь быстро охватил сцену и зрительские ряды. Произошло частичное обрушение конструкций зала.

Некоторых людей смогли эвакуировать, кто-то спасался самостоятельно через служебные выходы.

После совершения преступления террористы покинули здание и направились в сторону украинской границы, однако уже на следующий день правоохранительные органы задержали их в Брянской области. По данным следствия, они планировали пересечь границу с Украиной через заранее подготовленный маршрут.

Жертвы и пострадавшие

В результате теракта погибло 144 человека, в том числе шестеро детей, пострадавшими оказались 551 человек, среди которых было 15 детей.

Расследование

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В ходе расследования установлено, что исполнителями теракта стали четыре гражданина Таджикистана: Фаридуни Шамсидин* (1998 г.р.), Мирзоев Далерджон* (1991 г.р.), Файзов Мухаммадсобир* (2004 г.р.), Рачабализода Саидакрами* (1994 г.р.).

28 марта их включили в список террористов и экстремистов, составляемый Росфинмониторингом.

Кроме того, в качестве пособников теракта были выявлены братья Аминчон* и Диловар Исломовы*, их отец Исроил Исломов*, а также Алишер Касимов, Лутфулло Назримад, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода.

Также позже стало известно, что один из обвиняемых в нападении имел временную регистрацию в Новосибирске у родственников в период с 21 октября по 13 января.

Приехал преступник из Таджикистана на заработки и работал в такси. В ноябре мужчина пропал, предположительно, уехав в Москву. Также известно, что у него есть жена и четверо детей. На момент трагедии супруга была беременна пятым, однако узнав о трагедии, ее госпитализировали в больницу.

Нарушения пожарной безопасности

В рамках расследования Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников «Крокус Сити Холла», отвечающих за пожарную безопасность. Нарушения в системе эвакуации и пожаротушения значительно увеличили масштабы трагедии.

Героизм спасателей и граждан

Сотрудники экстренных служб, персонал торгового центра и даже подростки, работавшие в здании, проявили героизм, помогая людям выбраться из горящего комплекса. Благодаря их самоотверженности удалось спасти десятки жизней. Всех их наградили за помощь в эвакуации людей.

Общественная реакция

В ночь после трагедии по всей стране возникли стихийные мемориалы в память о погибших. Тысячи россиян приносили цветы, чтобы почтить память жертв.

Телебашни в крупных городах освещались в цветах государственного флага, а горящие свечи символизировали солидарность с пострадавшими. Жители Москвы и Подмосковья массово сдавали кровь для помощи пострадавшим — всего за два часа после обращения Минздрава более 600 человек пришли в центры переливания крови.

* Внесены в список экстремистов и террористов.