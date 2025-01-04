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проиcшествия

Пенсионер погиб в ДТП с тремя машинами в Искитиме

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Искитимском районе 4 января произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 13:30 на Юбилейном проспекте, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Водитель автомобиля LADA Granta, мужчина 1952 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota Vitz и ВАЗ-2105, которыми управляли мужчины 1980 и 1992 годов рождения.

От полученных травм водитель LADA Granta скончался до прибытия скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства аварии уточняются.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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