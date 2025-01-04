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проиcшествия

Под Новосибирском сгорело придорожное кафе — прокуратура начала проверку

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В селе Кочки Новосибирской области утром 4 января произошло возгорание в придорожном кафе на улице Революционная. По данным прокуратуры Кочковского района, сообщение о пожаре поступило в 08:40.

Четыре сотрудника заведения успели эвакуироваться до прибытия пожарных. Открытое горение было оперативно ликвидировано, однако сейчас продолжается разбор завалов. Предварительно причиной пожара назвали аварийный режим работы электрооборудования.

Прокуратура начала проверку соблюдения норм пожарной безопасности и охраны труда. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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