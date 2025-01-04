С начала 2025 года в Новосибирске пресекли 57 нарушений общественного порядка

В период с 31 декабря 2024 года по 2 января 2025 сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 57 нарушений общественного порядка и 27 попыток хищения чужого имущества. В новогоднюю ночь гвардейцами была оказана помощь в поиске потерявшегося на пешеходной улице Ленина ребёнка, разняты три драки и обнаружен оставленный без присмотра портфель.

1 января в 00:39 охранная сигнализация сработала в отделении банка, расположенного в Железнодорожном районе г. Новосибирска, на Вокзальной магистрали. Прибывшими на объект по тревоге бойцами ГБР на полу были обнаружены надкусанный кусок колбасы и картонная подстилка, а стена из гипсокартона была проломлена. Вероятнее всего, преступником стал бомж, коротавший новогоднюю ночь в помещении с банкоматами. Разобрав стену и услышав сигнал сирены сработавшей сигнализации, он убежал, бросив своё имущество на месте преступления.

В 00:54 тревожная кнопка вызова ГБР была нажата в ТЦ Континент на Гусинобродском шоссе. Охранник не смог остановить двух пьяных мужчин с ребёнком, которые пытались попасть на закрытую для посещения ледяную горку, и вызвал на помощь ГБР. Гвардейцы прогнали нарушителей, но те не успокоились и напали на торговый центр — сломали входную дверь. Бойцами ГБР хулиганы были задержаны.

Вечером 1 января в 20:08 работников магазина, расположенного на проспекте Дзержинского, очень сильно испугал посетитель восточной внешности. Зайдя в магазин, он постелил на полу коврик, достал книжку и, сев лицом на восток, принялся что-то шептать. Вызванным продавцами бойцам ГБР-72 пришлось остановить ритуал. Мужчине было объяснено, что своим поведением он нарушает общественный порядок в заведении, после чего он удалился самостоятельно.

2 января в восьмом часу утра к автомобилю ГБР, стоявшему возле бизнес-центра на Вокзальной магистрали, 16 подошел незнакомый пьяный мужчина. Он потребовал от гвардейцев довезти его до дома. Услышав закономерный отказ, он выстрелил в салон машины из газового пистолета и попытался убежать. Бойцы ГБР догнали его и задержали. Отнятый у хулигана пистолет они вместе с нарушителем передали сотрудникам полиции.

Сегодня ночью в 00:14 силами трёх экипажей ГБР в кафе на ул. Есенина были задержаны четверо нетрезвых нарушителей, умышленно сломавших входную дверь и отказывавшихся платить за неё деньги.

Под давлением превосходящих сил гвардейцев хулиганы признали свою вину и возместили заведению весь причиненный своими противозаконными действиями материальный ущерб.