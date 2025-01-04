С начала 2025 года в России выросли размеры детских выплат

Размеры детских пособий увеличились с 1 января.

В России с начала текущего года выросли размеры детских выплат – повышение связано с увеличением МРОТ, ежегодной индексацией и изменением предельной базы для страховых взносов. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2025–2027 годы.

Перечень основных изменений:

- единовременное пособие при рождении ребенка увеличено до 26,4 тысячи рублей;

- минимальное пособие по беременности и родам за 140 дней составляет 103 285 рублей;

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: минимальная выплата с 1 февраля 2025 года составит около 10 тысяч рублей, максимальная — 68 тысяч рублей.

Также уточняется, что для детей из малообеспеченных семей выросли выплаты на детей до 17 лет — их размер теперь составляет 50, 75 или 100% от МРОТ, в зависимости от оценки нуждаемости семьи, которую проводит СФР.

Таким образом, сумма пособия на ребенка до 17 лет — 8 600 рублей, а на детей до 3 лет — свыше 17 тысяч рублей.

Напомним, что в России работающим пенсионерам проиндексируют пенсии в 2025 году