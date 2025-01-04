Соцгород завода «Сибсельмаш» в Новосибирске снова не признали памятником

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области отказала в присвоении статуса памятника соцгороду завода «Сибсельмаш» и соцгороду авиазавода имени Чкалова. Об этом изданию BFM-Новосибирск сообщила председатель регионального отделения ВООПИиК Наталья Шамина.

Общественники обращались с этим предложением в ноябре 2024 года, но получили отрицательное решение. Госинспекция сослалась на прежние экспертные заключения, сделанные в 2020 и 2024 годах, согласно которым у объектов «нет признаков культурного наследия». Предложение касалось кварталов в Ленинском районе (между 1-м и 2-м переулками Пархоменко, улицами Котовского и Станиславского) и Дзержинском районе (в границах улиц Республиканская, Авиастроителей и Трикотажная).

«Соцгород "Сибсельмаша" и Соцгород авиазавода имени Чкалова — это как раз то самое наследие, которое имеет прямое отношение к трудовым подвигам нашего города, — считает Наталья Шамина. — Охранного статуса нет у многих зданий, комплексов зданий, которые заслуживают этого. Исторические объекты разрушаются, сносятся один за одним, застройщики получают землю, память о нашем прошлом стирается».

Общественники намерены провести пикет 5 января в 12:00 в сквере рядом с театром «Глобус». Акция согласована с мэрией.