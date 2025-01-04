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общество

Стало известно, где в Новосибирске чаще всего жалуются на бездомных собак

Фото: Сиб.фм

В 2024 году в администрацию Новосибирска поступило 138 жалоб на бродячих собак, что практически соответствует уровню 2023 года (137 обращений). Однако наибольший рост числа жалоб был зафиксирован в Дзержинском районе — здесь количество обращений увеличилось в 3,4 раза и составило 24. Об этом сообщает издание РБК Новосибирск.

Также чаще стали жаловаться на бездомных собак жители Ленинского, Калининского и Центрального районов города. В то же время, количество жалоб в Октябрьском, Заельцовском, Первомайском, Кировском и Советском районах снизилось.

В 2024 году на улицах Новосибирска было отловлено 653 бездомных животного, из которых 193 нашли новых владельцев.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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