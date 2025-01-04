Стало известно об увеличении МРОТ в России с 2025 года

С начала текущего года в России увеличили МРОТ.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в России теперь составляет 22 440 рублей — это почти на 17 % больше, чем было ранее.

По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, повышение затронет более четырех миллионов работающих граждан.

Он также напомнил, что ежегодное увеличение МРОТ — часть национальных целей, утвержденных указом Президента РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что в России работающим пенсионерам проиндексируют пенсии в 2025 году