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общество

Стало известно об увеличении МРОТ в России с 2025 года

Фото: Сиб.фм

С начала текущего года в России увеличили МРОТ.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в России теперь составляет 22 440 рублей — это почти на 17 % больше, чем было ранее.

По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, повышение затронет более четырех миллионов работающих граждан.

Он также напомнил, что ежегодное увеличение МРОТ — часть национальных целей, утвержденных указом Президента РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что в России работающим пенсионерам проиндексируют пенсии в 2025 году

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Валерия Митрохина
Журналист

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