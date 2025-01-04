Свет выключился во время концерта на новогодней дискотеке 90-х в Новосибирске

4 января во время новогодней дискотеки 90-х в "Локомотив-Арене" произошел неожиданный технический сбой — погас свет в зале. Это случилось, когда на сцену вышла группа “Тутси” и они начали исполнять хит “Чашка капучино”.

Зрители, не теряя энтузиазма, сразу включили свои телефоны, освещая зал фонариками. Ведущий события в шутку отметил, что энергия поклонников стала причиной отключения электричества. Пока устраняли неисправность, зрители пели гимн России и хиты группы “Король и Шут”, а также развлекались, топая ногами и ожидая продолжения шоу.

Позже свет был восстановлен, но музыка не вернулась сразу. Напомним, что Сиб.фм ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.