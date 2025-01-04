У нападающего «Сибири» Энди Андреоффа родилась дочь

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» поделился радостной новостью: у 34-летнего нападающего команды Энди Андреоффа родилась дочь.

«Поздравляем, желаем здоровья маме и малышу!» — сообщили в официальном телеграм-канале клуба.

Энди Андреофф пришел в «Сибирь» в сезоне 2023/24 и сразу стал лидером команды. Он завершил сезон лучшим снайпером, забросив 27 шайб в 66 матчах, и вошел в тройку лучших бомбардиров с 39 очками.

До прихода в КХЛ Андреофф успешно играл в НХЛ и АХЛ. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) он стал обладателем приза Уилли Маршалл Эворд, который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. В НХЛ Энди провел 189 матчей, набрав 28 очков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сегодня, 4 января, ХК «Сибирь» одержала 500-ю победу в КХЛ, разгромив «Салават Юлаев».