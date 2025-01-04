В Минздраве рассказали о заболеваемости ОРВИ среди детей в Новосибирской области

4 января заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина провела обход в детской городской клинической больнице №3. Стационар работает в штатном режиме, готов к оказанию специализированной помощи. В больнице имеется достаточный резерв коечного фонда, включая отделения для реанимации.

ДГКБ №3 продолжает госпитализировать детей из Новосибирска и области с инфекционными заболеваниями. По оценкам врачей, уровень заболеваемости ОРВИ и другими инфекциями в регионе остаётся спокойным. Медики ожидают, что ситуация останется стабильной до конца новогодних каникул.