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04 января, 18:28
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общество

В Минздраве рассказали о заболеваемости ОРВИ среди детей в Новосибирской области

Фото: Минздрав НСО

4 января заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина провела обход в детской городской клинической больнице №3. Стационар работает в штатном режиме, готов к оказанию специализированной помощи. В больнице имеется достаточный резерв коечного фонда, включая отделения для реанимации.

ДГКБ №3 продолжает госпитализировать детей из Новосибирска и области с инфекционными заболеваниями. По оценкам врачей, уровень заболеваемости ОРВИ и другими инфекциями в регионе остаётся спокойным. Медики ожидают, что ситуация останется стабильной до конца новогодних каникул.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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