В Новосибирске назвали самые популярные автомобили 2024 года

Стало известно, какие автомобили чаще всего покупали новосибирцы в 2024 году.

В 2024 году жители Новосибирска чаще всего покупали Haval Jolion, сообщили в пресс-службе Авто.ру Бизнес. Этот кроссовер стал лидером продаж, несмотря на рост цены на 2%, до 2,6 млн рублей. Об этом пишет РБК Новосибирск.

На втором месте оказался Chery Tiggo 7 Pro Max, средняя стоимость которого достигла почти 3 млн рублей — это на 3% выше, чем годом ранее. Третье место заняла Lada Granta. Средняя цена на этот седан выросла на 12%, превысив 1,1 млн рублей.

Как отметил руководитель сектора регионального развития Восток Авто.ру Бизнес Вадим Маньков, рынок новых автомобилей в 2024 году демонстрировал значительный рост. По итогам первых десяти месяцев в стране зарегистрировано более 1,3 млн новых авто.

Напомним, что новосибирцы более 5 миллионов раз нарушили ПДД в 2024 году