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общество

В Новосибирске поддержали запрет на «обход» ЕГЭ для абитуриентов

Фото: Сиб.фм

Проректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Владимир Ромашин одобрил инициативу ограничить поступление в вузы без результатов ЕГЭ, сообщает издание Infopro54.

Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает запретить выпускникам колледжей поступать в вузы без ЕГЭ, если их будущая специальность не соответствует полученной в колледже квалификации. Ромашин назвал такую меру необходимой для упорядочивания отбора абитуриентов. По его словам, действующая система дает лазейку для обхода экзамена: например, человек, окончивший колледж по специальности повар, может поступить на экономический факультет без сдачи ЕГЭ.

Проректор также отметил, что внедрение закона, вероятно, сократит количество студентов в вузах, но повысит качество образования.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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