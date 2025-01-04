В Новосибирске составили портрет коррупционного преступника

Портрет коррупционного преступника составили правоохранительные органы Новосибирска.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области, в регионе большинство коррупционных преступлений совершают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет с высшим образованием и стабильным доходом.

В свою очередь, женщины составляют лишь 15% среди всех нарушителей. Примерно треть правонарушителей имеет среднее общее образование, а 97% из них — граждане России. Каждый пятый коррупционер работает по найму, а 65% не имеют стабильного дохода. Об этом рассказал начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры Сергей Захаров.

Напомним, что новосибирцы более 5 миллионов раз нарушили ПДД в 2024 году