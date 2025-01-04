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общество культура

В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж

Фото: Сиб.фм / Александр Свирщевский

Вчера, 3 января 2025 года, в Новосибирске прошла увлекательная экскурсия, где совместно с профессиональным гидом «Музея Новосибирска» гости мероприятия на автобусе посетили несколько ключевых городских достопримечательностей, каждая из которых раскрывала уникальную историю и культуру региона.

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 2

Первым пунктом программы стала школа кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатора», там участники погрузились в мир местной гастрономии, узнали о традициях и рецептах Новосибирска, а также приняли участие в мастер-классах по приготовлению капустного хлеба и гульбишников. Также гид рассказал о гастрономических экспедициях, благодаря которым возрождаются забытые рецепты сибирской кухни.

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 3

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 4

После мастер-класса все гости с удовольствием отведали приготовленную свежую выпечку и сделали памятные фотографии.

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 5

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 6

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 7

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 8

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 9

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 10

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 11

Далее экскурсанты посетили музей «Контора инженера Г.М. Будагова», расположенный в одном из старейших домов Ново-Николаевска, где гости смогли ощутить атмосферу конца XIX века, узнать о быте первых горожан и истории становления города.

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 12

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 13

Гостям рассказали о селе Кривощеково, располагавшееся на территории современного левобережья Новосибирска к северу от устья реки Тулы. Также экскурсантам показали костюмы местного городового и извозчиков, а в завершении фонарщик зажег перед гостями большую лампу, запечатлев событие на снимок.

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 14

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 15

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 16

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 17

Завершающим этапом программы стало посещение парка «Арена», где участники во время прогулки делились своими впечатления от насыщенного дня.

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 18

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 19

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 20

Фото В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж 21

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Валерия Митрохина
Журналист

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