В Новосибирске состоялся «Первый новогодний маршрут». Фоторепортаж

Вчера, 3 января 2025 года, в Новосибирске прошла увлекательная экскурсия, где совместно с профессиональным гидом «Музея Новосибирска» гости мероприятия на автобусе посетили несколько ключевых городских достопримечательностей, каждая из которых раскрывала уникальную историю и культуру региона.

Первым пунктом программы стала школа кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатора», там участники погрузились в мир местной гастрономии, узнали о традициях и рецептах Новосибирска, а также приняли участие в мастер-классах по приготовлению капустного хлеба и гульбишников. Также гид рассказал о гастрономических экспедициях, благодаря которым возрождаются забытые рецепты сибирской кухни.

После мастер-класса все гости с удовольствием отведали приготовленную свежую выпечку и сделали памятные фотографии.

Далее экскурсанты посетили музей «Контора инженера Г.М. Будагова», расположенный в одном из старейших домов Ново-Николаевска, где гости смогли ощутить атмосферу конца XIX века, узнать о быте первых горожан и истории становления города.

Гостям рассказали о селе Кривощеково, располагавшееся на территории современного левобережья Новосибирска к северу от устья реки Тулы. Также экскурсантам показали костюмы местного городового и извозчиков, а в завершении фонарщик зажег перед гостями большую лампу, запечатлев событие на снимок.

Завершающим этапом программы стало посещение парка «Арена», где участники во время прогулки делились своими впечатления от насыщенного дня.