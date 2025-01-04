В Новосибирске увеличился пассажиропоток в троллейбусах

За год в столице Сибири увеличился пассажиропоток в местных троллейбусах.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-центр мэрии города, в 2024 году в Новосибирске число пассажиров троллейбусов выросло на 22,5%. Уточняется, что с января по ноябрь этим видом транспорта воспользовались более 38,4 млн человек.

Рост также зафиксирован и в трамваях — пассажиропоток увеличился на 4,8%, составив 22,8 млн человек. В то же время автобусы потеряли популярность, так как их услугами за 11 месяцев воспользовались 111,2 млн пассажиров, что на 6,9% меньше, чем годом ранее.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске выросла стоимость проезда, штрафов и цены на продукты