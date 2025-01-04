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Авто

В Новосибирске в Дзержинском районе произошла смертельная авария

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске.

По данным портала АиФ-Новосибирск, в Дзержинском районе водитель автомобиля Toyota Corolla во время выполнения правого поворота в районе дома №27 по улице Кошурникова в Новосибирске столкнулся с BMW X5, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, в результате столкновения водитель Toyota получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области на дороге произошла авария из-за лошади

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Валерия Митрохина
Журналист

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