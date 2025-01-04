В Новосибирске выросла стоимость проезда, штрафов и цены на продукты

В столице Сибири подорожали проезд, алкоголь и бытовая техника.

В 2025 году новосибирцы столкнулись с ростом цен на проезд, алкоголь и ряд товаров. Так, тарифы на электрички увеличились на 9–18%. Стоимость поездки в пределах 15 км выросла на 5 рублей и теперь составляет 40 рублей. Это обусловлено новым приказом регионального департамента по тарифам.

Акцизы на алкоголь также повысились — минимальная цена бутылки водки выросла до 286–299 рублей, а коньяк подорожал до 651 рубля.

Бытовая техника, особенно холодильники, прибавила в цене до 20%. Пачка сигарет подорожала с 129 до 135 рублей из-за повышения акциза.

Кроме того, увеличились штрафы для автомобилистов: за непристегнутый ремень или проезд на красный свет придется заплатить 1,5 тыс. рублей, а за вождение в состоянии опьянения — 45 тыс. рублей.

Напомним, что пассажиропоток в новосибирском метрополитене увеличился на 2,5%