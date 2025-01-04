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проиcшествия

В Новосибирской области при пожаре в кафе погибла женщина — в СК начали проверку

Коллаж: СУ СКР по НСО / ГУ МЧС России по НСО

В селе Кочки Новосибирской области при разборе завалов после пожара в придорожном кафе спасатели обнаружили тело женщины. Возгорание произошло утром 4 января на улице Революционная.

Согласно данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 08:40. Огонь удалось быстро потушить, а работники заведения эвакуировались до прибытия пожарных. Однако во время разбора обгоревших конструкций нашли погибшую.

Причины пожара и обстоятельства гибели женщины выясняет следственно-оперативная группа. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы электрооборудования. Прокуратура уже начала проверку соблюдения норм пожарной безопасности в заведении.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, по факту происшествия Ордынским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России проводится доследственная проверка. На место выехали заместитель руководителя и следователи территориального отдела СУ СК по Новосибирской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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