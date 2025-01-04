В Новосибирской области увеличился спрос на облачные хранилища

Спрос на облачные хранилища резко увеличился в регионе.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные МТС Web Services, в регионе основными пользователями облачных сервисов стали ритейлеры, на которых приходится 40% клиентов компании. Также активно используют облачные решения компании из IT-сферы (15%) и обрабатывающей промышленности (11%).

Особенно стремительный рост наблюдается в гостиничном и ресторанном бизнесе, где использование облаков увеличилось в десять раз за год. Высокий спрос также демонстрируют застройщики, транспортные компании и научные учреждения.

Эксперты прогнозируют, что к концу текущего года более половины российских компаний перейдут на отечественные облачные платформы благодаря развитию технологий.