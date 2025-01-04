Ветеранов СВО обучат сборке БПЛА в Новосибирске

В Новосибирске ветеранов специальной военной операции обучат сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предоставив им возможность освоить новую профессию и трудоустроиться. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков.

По его словам, для этого в бюро создается учебный центр, который будет готовить ветеранов для дальнейшей работы в конструкторском бюро.

"Эти люди отдали долг Родине и наша задача — помочь освоить им новую профессию, чтобы иметь возможность реализовать себя в мирной жизни", — отметил Братеньков.

В результате обучения ветераны смогут занять до десяти новых рабочих мест в КБ "Спектр", которое занимается разработкой и производством БПЛА и роботизированных платформ для СВО.