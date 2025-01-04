Жителям Новосибирска рассказали о строжайших запретах на Настасьин день 4 января

В день памяти святой принято чествовать матерей, угощать беременных женщин кашей.

4 января в Новосибирске верующие отмечают день памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, который в народе называют Настасьиным днём.

Согласно преданиям, Анастасия родилась в Риме и активно помогала христианам, находящимся в заключении: она ухаживала за ними, кормила, перевязывала раны и утешала их. Ради служения христианству она приняла решение странствовать. Благодаря её помощи в избавлении от страданий и уз, её прозвали Узорешительницей.

Однако жизнь Анастасии не обошлась без страданий — её подвергли пыткам, и она встретила свою смерть, будучи растянутой над костром между четырьмя столбами. По свидетельствам писаний, её тело осталось невредимым.

В день памяти святой принято чествовать матерей, угощать беременных женщин кашей, что, по поверьям, предотвращает выкидыш, а также вышивать полотенца в качестве оберегов.

В этот день верующие строго соблюдают ряд запретов. Запрещается причинять вред животным, так как это может привести к серьезным проблемам. Также считается, что проколотые уши могут не зажить, а хождение босиком или вязание может привести к аресту родственников. Беременным женщинам категорически запрещено шить, и если кто-то раскроет свой срок, святая может перестать оказывать помощь. Шумные гуляния в доме могут привлечь злых духов.

Среди других примет Настасьиного дня выделяются следующие: плохой сон предвещает беду; погода 4 января определит климатические условия октября; роды в этот день проходят легко, а новорождённый приносит удачу; снег предвещает скорое потепление, мороз и солнце — хорошую осень, а сосульки — богатый урожай. Об этом пишет «АиФ Новосибирска».