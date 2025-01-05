Минздрав Новосибирской области сообщил о заболеваемости ОРВИ в регионе

О ситуации с ОРВИ в регионе сообщил Минздрав НСО.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области сообщили о том, что замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина посетила детскую больницу №3, которая продолжает принимать детей с инфекционными заболеваниями, включая ОРВИ и другие инфекции.

Уточняется, что сейчас уровень заболеваемости остается в пределах среднестатистических показателей, также медики прогнозируют стабильную ситуацию с инфекциями среди детей до завершения новогодних каникул.

Напомним, что стало известно, насколько снизилось количество заболевших ОРВИ в Новосибирской области