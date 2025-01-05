Новосибирские дворники стали самыми дефицитными работниками в регионе

В Новосибирской области дворники стали самыми дефицитными работниками.

Как сообщает РБК Новосибирск, в Новосибирской области наблюдается дефицит дворников – на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме, что в четыре раза ниже нормы. Это делает профессию самой дефицитной в регионе, согласно данным платформы hh.ru.

Сергей Аверьяскин, руководитель Новосибирского отделения Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, отметил, что дефицит дворников также связан с исчезновением трудовых мигрантов из Средней Азии.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске дефицит кадров в строительстве за год вырос на 11%