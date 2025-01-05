Новосибирцам рассказали о традициях и запретах в Федулов день 5 января

5 января в народном календаре отмечается Федулов день — день Федула зимнего. В этот день наши предки следили за погодой, чтобы предсказать, каким будет ноябрь. Ясный и морозный день обещал тёплый и солнечный конец осени, а сырое и грязное утро говорило о слякотном ноябре.

Снег или ветер в этот день предвещали хороший урожай, а кошки, прячущиеся поближе к теплу, предсказывали морозы, передаёт АиФ-Новосибирск. В Федулов день уделяли внимание домашним животным, кормили их и заботились о них. Мужчины завершали свои дела, а женщины навели порядок в доме.

Традиционно в этот день молились Богородице, а также устраивали веселье, гуляния, начинали романтические отношения, помолвки и даже свадьбы. Еще одним обычным обрядом было загадывание желания и последующее поедание ржаной лепешки в одиночестве — считалось, что после этого желание обязательно сбудется.

Однако в этот день есть и ряд запретов:

• нельзя рассказывать о своём желании, иначе оно не сбудется;

• нельзя пользоваться острыми предметами — раны, полученные в этот день, плохо заживают;

• нельзя носить старую грязную одежду — она принесет неприятности и болезни;

• нельзя подшивать одежду — это укорачивает жизнь;

• нельзя ругать детей — злые духи побуждают к этому;

• нельзя возвращать долги, чтобы не задолжать снова.