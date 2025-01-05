Почти 800 снегоуборочных машин ежедневно выходят на дороги Новосибирской области

На дороги региона выходит около 800 спецтехники для уборки снега.

Во время новогодних праздников дороги Новосибирской области активно очищают от снега — ежедневно на местные трассы выходит около 800 единиц снегоуборочных машин, а за качеством работ следят при помощи видеонаблюдения.

Особое внимание уделяется ключевым маршрутам, включая дороги в Кемеровскую область, на границу с Казахстаном, а также трассу «Новосибирск — Колывань — Томск», популярную среди туристов.

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