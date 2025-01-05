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общество

Почти 800 снегоуборочных машин ежедневно выходят на дороги Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

На дороги региона выходит около 800 спецтехники для уборки снега.

Во время новогодних праздников дороги Новосибирской области активно очищают от снега — ежедневно на местные трассы выходит около 800 единиц снегоуборочных машин, а за качеством работ следят при помощи видеонаблюдения.

Особое внимание уделяется ключевым маршрутам, включая дороги в Кемеровскую область, на границу с Казахстаном, а также трассу «Новосибирск — Колывань — Томск», популярную среди туристов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что стала известна погода на 5 января в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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